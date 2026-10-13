وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن السلطات تعاملت مع الواقعة باعتبارها حالة طوارئ جوية محتملة، مشيرا إلى أن طبيعتها لم تتأكد بعد، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساتها.

وجاء التحرك الأمني قبيل هبوط طائرة قادمة من جزيرة كورفو اليونانية، بعدما أشارت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية إلى صدور رمز يتعلق بحالة طوارئ.

وأكد متحدث باسم المطار أن الطائرة هبطت بسلام، موضحا أن مقاتلات من طراز "يوروفايتر" رافقتها خلال الرحلة، قبل أن تغادر المنطقة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد المحتمل أو الأسباب التي استدعت مرافقة الطائرة بمقاتلات عسكرية.

بلاغات عن طائرة مسيرة

وفي واقعة منفصلة، شهد مطار نورنبرغ، في وقت مبكر من الثلاثاء، استنفارا أمنيا بعد بلاغات عن رصد جسم يُشتبه في أنه طائرة مسيرة بالقرب من المطار.

وأفادت الشرطة بأن 3 طيارين أبلغوا، كل على حدة، عن مشاهدة جسم مجهول أثناء عمليات الإقلاع أو الهبوط.

وعلى إثر البلاغات، أطلقت شرطة الحدود عمليات بحث بالتنسيق مع إدارة المطار والهيئة الألمانية لمراقبة الحركة الجوية، بمشاركة مروحية تابعة للشرطة.

ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على أي طائرة مسيرة.

اضطراب حركة الطيران

وتسببت الإجراءات الأمنية المرتبطة ببلاغات الطائرة المسيرة في تأخر 6 رحلات جوية، بينها رحلتا وصول و4 رحلات مغادرة.

كما اضطرت طائرتان قادمتان إلى تحويل مسارهما احترازيا إلى مطاري كولونيا وبراغ، قبل أن تستكملا رحلتيهما لاحقا إلى نورنبرج.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الاشتباه في حالة الطوارئ الجوية والبلاغات السابقة عن رصد طائرة مسيرة قرب المطار.