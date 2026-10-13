وجاءت الاعتقالات بعدما تجاوز محتجون الحواجز الأمنية المحيطة بمرصد جانتار مانتار التاريخي، الذي يعد من أبرز مواقع التظاهرات في العاصمة، مرددين هتافات تطالب برحيل كومار.

وتشهد الهند منذ مطلع أكتوبر احتجاجات شبه يومية ينظمها أنصار حزب "كوكروتش جانتا" وجماعات معارضة، اعتراضا على تعديلات قوائم الناخبين التي يقول منتقدوها إنها تصب في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

في المقابل، نفت مفوضية الانتخابات انحيازها لأي حزب سياسي، مؤكدة أن الناخبين الذين حذفت أسماؤهم عن طريق الخطأ يمكنهم إعادة تسجيل أنفسهم.

واتهم حزب بهاراتيا جاناتا أحزاب المعارضة بمحاولة تقويض الديمقراطية، من خلال التشكيك في نزاهة الإجراءات الانتخابية دون مبرر.

مواجهات واعتقالات

وشارك آلاف المحتجين، الاثنين، في مسيرة نظمتها جماعات معارضة، بعد إجراءات أمنية حالت دون تنظيم مظاهرة كان حزب "كوكروتش جانتا" يعتزم إقامتها مطلع الأسبوع.

وأسفرت الإجراءات الأمنية عن اعتقال آلاف المتظاهرين، بينهم قيادات في الحزب، وفق ما أوردته رويترز.

وكانت شرطة نيودلهي قد أعلنت، الاثنين، وقف استخدام مرصد جانتار مانتار موقعا رسميا للاحتجاجات، وتخصيص 3 مواقع بديلة للتظاهر.

أظهر بث مباشر نشره حزب "كوكروتش جانتا" نحو 12 ناشطا يتجاوزون بوابة وحواجز أمنية للوصول إلى الموقع، حاملين العلم الهندي ومرددين شعارات احتجاجية، قبل أن تعتقلهم الشرطة.