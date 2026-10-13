وتشارك الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في الاحتجاجات، إذ لاحظ صحفي في وكالة فرانس برس وجودها، الثلاثاء، أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس.

وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة، الثلاثاء، باعتبارها نقطة تحول، في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار.

وقال اتحاد الطلاب عبر منصة إكس: "إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم"، بينما تطالب منظمات طالبية من المدارس الثانوية والجامعات بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو منذ أيام عدة.

والجمعة، أشارت الحكومة إلى انخفاض كبير في عدد الثانويات التي شهدت تعليقا للدروس أو احتجاجات أمام أبوابها.

وقالت وزارة التربية إن أكثر من 96 بالمئة من الثانويات كانت مفتوحة الجمعة.