ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف قوله إن سفينة الشحن الأوكرانية "تشيلسا 3"، التي ترفع علم مالطا، تعرضت لهجوم نحو الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 18 ميلا بحريا من الساحل البلغاري، قرب مدينة بيالا.

وأوضح راديف، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، أن أفراد طاقم السفينة أفادوا بتعرضها لهجوم بواسطة 3 طائرات مسيرة، مؤكدا إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وأضاف أن تقارير أولية تشير إلى تعرض سفينة أخرى لهجوم مماثل، أدى إلى غرقها على بعد نحو 17 ميلا بحريا من قرية كرابيتس الساحلية.

صوفيا تتحفظ على اتهام موسكو

ورغم قرار استدعاء السفير الروسي، أكد رئيس الوزراء البلغاري عدم توفر أدلة قاطعة تحدد الجهة المسؤولة عن الهجمات.

وقال راديف: "نفتقر إلى دليل راسخ وواضح لتوجيه اتهامات ضد أي طرف معين".

وأضاف: "يشير المنطق إلى أن النتائج تصب في صالح الاتحاد الروسي".

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل إضافية بشأن ملابسات غرق السفينة الثانية أو مصير طاقمها، كما لم يرد في التقرير تعليق روسي على الحادثتين.

ويأتي استدعاء السفير الروسي في ظل تساؤلات بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود، عقب الهجمات التي استهدفت السفينتين قرب السواحل البغارية.