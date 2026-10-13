وأوضح البرنامج في تقريره لعام 2026، أن عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد حول العالم وصل إلى نحو 1.2 مليار شخص، بزيادة قدرها 51.5 مليون شخص مقارنة بآخر إحصائية مسجلة.

وقال ألكسندر دي كرو، مدير البرنامج، إن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون "جرس إنذار للعالم أجمع"، مشيرا إلى أن الفقر يحرم الملايين من الغذاء والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف المتضررين.

وأوضح البرنامج أن النمو السكاني أسهم في زيادة عدد الفقراء بنحو 15.4 مليون شخص، لافتا إلى أن 33 دولة من أصل 89 دولة تتوافر عنها بيانات نجحت في خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف خلال أقل من 15 عاما، بينها 6 دول إفريقية.