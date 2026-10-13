وقال كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر منصة "إكس": "المشكلة الواضحة التي يتجاهلها الجميع هي رغبة الحكومة البريطانية اليسارية في حرب لا تنتهي في أوكرانيا لصرف الأنظار عن تدميرها لنمط الحياة البريطاني".

وأضاف ديميترييف: "تستخدم المملكة المتحدة نفوذها الإعلامي الهائل لتخريب أي جهد للسلام في أوكرانيا وأي تعاون أميركي روسي. ويحذو الاتحاد الأوروبي حذوها".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن روسيا تدخلت بوضوح في تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن توثيق تدخل موسكو أمر مهم، في ظل مواجهة دول أوروبية أخرى التهديد ذاته.

وفي مقتطفات من بودكاست "ذا ريست إز بوليتيكس" نُشرت الأحد، أشار بيرنام إلى أنه عندما تولى رئاسة الوزراء في يوليو، سأل مستشاريه عما إذا كانت روسيا قد تدخلت في استفتاء عام 2016.

وقال بيرنام: "تلقيت إجابة واضحة مفادها نعم، كان هناك تدخل".

وأضاف: "من المهم الآن توثيق هذه الأمور بوضوح وإثباتها علنا، وأعتقد أن ذلك يساعد الناخبين في ألمانيا وفرنسا على فهم أن بعض هذه التحركات السياسية تحرض عليها جهات معادية لنا، وتحديدا روسيا".