وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "أرى الكثير من التعليقات الصادرة عن حمقى ومجانين اليسار المتطرف، الذين يزعمون أن الصين وروسيا تساعدان إيران".

وتابع ترامب: "إذا كانتا تفعلان ذلك، فإن مساعدتهما تقتصر على مستوى متدن للغاية، لكنني لا أعتقد أنهما تساعدانها على الإطلاق. فهما تخاطران بخسارة الكثير، وكنا سنعلم بذلك، وبسرعة كبيرة".

وكان ترامب قد قال في شهر أبريل الماضي إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، وذلك وسط تقارير بأن بكين تدرس نقل أسلحة إلى إيران.