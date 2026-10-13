وقال جونسون إن "المخاوف تكمن في إعداد مقطع فيديو يُستخدم كأداة لتجنيد إرهابيين في المستقبل"، مضيفا: "علينا التفكير في التبعات السياسية لكل ذلك".

وأكد أنه لن يشاهد عملية الإعدام إذا بُثت على الهواء مباشرة.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ذكر أن نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأميركي قتل 13 شخصا بإطلاق نار في قاعدة عسكرية عام 2009، سيُعدم رميا بالرصاص، وأن الإعدام سيُبث مباشرة عبر الإنترنت، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "سي بي إس نيوز"، الاثنين، أكد جونسون أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد جميع زملائه في مجلس النواب.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن القرار المتعلق بهذا البث لم يُحسم بعد.