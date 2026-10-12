قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنها سترد بعد استكمال دراسة المواقف الأميركية.

كما دعا إلى حل الصراع في اليمن عبر الحوار وتنفيذ خارطة الطريق. في المقابل، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن توسع إجراءاتها لعزل إيران عن الأسواق الدولية وتقليص وصولها إلى الموارد المالية.

واعتبر أنه لم يعد لدى طهران نفط على متن السفن، وأن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية، فيما تشمل الإجراءات قطع خدمات الطيران ومواصلة مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري.

ويرى سمير التقي، محلل الشؤون الأميركية في سكاي نيوز عربية، عبر برنامج "الظهيرة"، أن المسار المقبل يتوقف على مصير الملف النووي وقدرة الأطراف على كسر الانسداد.

وأضاف أن واشنطن تراقب تناقض التصريحات الإيرانية وتنتظر فعلا ملموسا، مشيرا إلى وجود مؤشرات داخل السلطة على صراع على القوة، مع بقاء القوى الحاسمة بيد قيادة الحرس الثوري.

وفي تقديره، تحاول واشنطن تأجيل الاشتباك إلى ما بعد الانتخابات النصفية، بينما تواصل إيران التصعيد في اليمن. ويضيف أن الطريق البري لا يتجاوز، وفق التقديرات الأميركية التي أشار إليها، 18 بالمئة من خيارات التصدير في أفضل الأحوال.

النووي جوهر الخلاف

يضع مهند العزاوي، محلل الشؤون السياسية والعسكرية في سكاي نيوز عربية، جوهر التفاوض في إطار محددات أميركية تشمل البرنامج النووي والتخصيب والمخزون وتفكيك المشروع النووي، إلى جانب الصواريخ وما يصفه بزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي المقابل، يقول إن إيران تفاوض باستخدام تداعيات الحرب، مثل مضيق هرمز وأزمتي الاقتصاد والطاقة، وتعتقد أنها تستطيع استثمار الفترة السابقة للانتخابات لفرض شروطها وتخفيف المطالب الأميركية.

ويرى أن طهران تستخدم الأذرع ورفع مستوى العنف ضمن سياسة إرباك وضغط، مستندة إلى اعتقاد بأن انشغال واشنطن وتل أبيب بالانتخابات قد يحد من تشددهما.

ويشير التقي إلى أن اليورانيوم المخصب يمثل حلقة رئيسية بالنسبة إلى ترامب. ويرى أن رفض إيران إخراجه من أراضيها يعرقل الوساطة الروسية، ويشكك في وجود تفاهم بشأن الديزل، وسط عريضة مشتركة في الكونغرس، تضم ديمقراطيين وجمهوريين، ترفض صفقة في هذا الشأن. وبرأيه، لن تصل كميات الديزل إلى الأسواق بصورة مؤثرة قبل الانتخابات، ولن تبدل نتائجها بالضرورة الحسابات الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية.