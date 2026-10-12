ويأتي ذلك عقب الإعلان عن الاشتباه في مخطط لاستهداف قاعدة جوية، نفت إيران أي دور لها فيه.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، الاثنين، إن الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة فيرفورد الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة في بلاده، كان موجها "بشكل شبه مؤكد" من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأكد بيرنهام أمام مجلس العموم أن "تقييمنا بأنه من المرجح للغاية أن يكون قد نُسّق في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا".

وأضاف: "سنتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية، وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، وسنفرض كذلك المزيد من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا".

واستدعت الحكومة البريطانية، الاثنين، السفير الإيراني للتعبير عن استيائها من "محاولات إيران المستمرة لتقويض أمن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين من خلال شبكاتها الإجرامية والجماعات التابعة لها والأنشطة الخبيثة المدعومة من الدولة".

وفي السياق، أصدرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا وقّعت عليه أكثر من 25 دولة، بينها أميركا، يؤيد اتهام بريطانيا لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية.