وذكرت بحرية الحرس الثوري، في بيان، أن "ناقلة نفط عملاقة تعرضت لضربة في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران".

وأضاف البيان أن السفينة المستهدفة حاولت العبور "بعد تعطيل أجهزة التعرّف والتتبع الخاصة بها"، وأنها تجاهلت "التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري".

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، بتعرض ناقلة وناقلة نفط خام وناقلة منتجات وسفينة حاويات لهجمات بمقذوفات غير محددة المصدر، الأحد، في مضيق هرمز.

وكانت الهيئة قد أفادت، ليل الأحد الاثنين، بتعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة قرب مرسى صحار في سلطنة عمان، لافتة إلى أن السلطات المحلية ساعدت في إجلاء الطاقم.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت إيران مرارا سفنا حاولت عبور هرمز بهدف تعطيل الملاحة في المضيق.