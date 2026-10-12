قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إن شخصين على الأقل قتلا في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.
وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا دليل آخر على أن روسيا يجب أن تواجه ضغوطا أكبر". وقال إن موسكو تطيل أمد الحرب.
وتابع زيلينسكي: "نعتمد على الولايات المتحدة لإدراك هذه الإشارات من روسيا والتصرف بقوة. القوة مطلوبة لإجبار روسيا على إنهاء هذه الحرب".
وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تليجرام أن حوالي 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.
وأضاف أن الطائرة المسيرة ضربت مبنى سكنيا مكونا من 25 طابقا في الجزء الشرقي من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. كما اشتعلت النيران في عدة سيارات.
استهداف منشآت للطاقة
والأحد، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مثل هذه المنشآت بين كييف وموسكو.
وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك"، عقب محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "ضرب الروس محطة لتوليد الكهرباء في كييف، ولاحقا، استهدفت ضربات منشآت للطاقة في منطقة خاركيف. حصل كل ذلك بعدما أدلى الرئيس الأميركي بتصريحه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة".
وفاجأ ترامب، الأحد، كييف والدول الأوروبية التي سعت إدارته إلى الضغط عليها، عندما أعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال": "اعتبارا من الآن، هناك هدنة في قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وافق الطرفان. لا تخرقوها!".
لكن مكتب زيلينسكي قال إنه ليس على علم بوجود اتفاق من هذا النوع، بينما لم يتضح على الفور ما إذا كانت روسيا قد وافقت عليه.
وقبيل إعلان ترامب التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة، كان زيلينسكي قد جدد رغبته في التوصل إلى اتفاق من هذا النوع وطلب هدنة 60 يوم لإجراء الانتخابات.