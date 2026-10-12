وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا دليل آخر على أن روسيا يجب أن تواجه ضغوطا أكبر". وقال إن موسكو تطيل أمد الحرب.

وتابع زيلينسكي: "نعتمد على الولايات المتحدة لإدراك هذه الإشارات من روسيا والتصرف بقوة. القوة مطلوبة لإجبار روسيا على إنهاء هذه الحرب".

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تليجرام أن حوالي 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وأضاف أن الطائرة المسيرة ضربت مبنى سكنيا مكونا من 25 طابقا في الجزء الشرقي من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. كما اشتعلت النيران في عدة سيارات.

استهداف منشآت للطاقة

والأحد، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مثل هذه المنشآت بين كييف وموسكو.