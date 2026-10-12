أعلنت روسيا الاثنين أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022، رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب الحرب.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة، ألكسندر نوفاك، في تصريحات متلفزة "بلغ هذا الرقم، بالنسبة للفترة الممتدة من عام 2022 وحتى اليوم، 320,7 مليار دولار".
وأضاف: "هذا يمثل حجم إمدادات موارد الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي".
تنديد أوروبي بـ"اتفاق الديزل"
وتأتي هذه التصريحات، عقب تنديد الاتحاد الأوروبي باتفاق توريد الديزل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان لها: "أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنيا أوكرانيا في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديدا ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".
وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو "المزيد من الإيرادات لشن الحرب".
وأضافت: "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".
وكان ترامب قد كشف عن الاتفاق، الذي يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل، عقب مكالمة هاتفية جمعته ببوتين يوم الجمعة.
قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا، ما يخفف الضغط الأميركي المستمر منذ سنوات على موسكو لكبح جماح الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وكتب الرئيس الأميركي عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر".
ضغوط من الكونغرس
وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.
ودعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ترامب، الأحد، إلى "التراجع" عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأميركي الذي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى أن تنهي موسكو حربها على أوكرانيا.
ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال 7 أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم 4 جمهوريين ينتمون إلى حزب ترامب و3 ديمقراطيين، في بيان: "حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأميركي في تمويل الحرب الوحشية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا".
وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.
وتعد هذه أحدث الانتقادات من الحزبين لصفقة ترامب، في تحول عن الدعم شبه الإجماعي الذي حظي به قراره في السياسة الخارجية من الجمهوريين، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.