وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة، ألكسندر نوفاك، في تصريحات متلفزة "بلغ هذا الرقم، بالنسبة للفترة الممتدة من عام 2022 وحتى اليوم، 320,7 مليار دولار".

وأضاف: "هذا يمثل حجم إمدادات موارد الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي".

تنديد أوروبي بـ"اتفاق الديزل"

وتأتي هذه التصريحات، عقب تنديد الاتحاد الأوروبي باتفاق توريد الديزل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان لها: "أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنيا أوكرانيا في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديدا ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".

وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو "المزيد من الإيرادات لشن الحرب".

وأضافت: "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".

اتفاق بين ترامب وبوتين

وكان ترامب قد كشف عن الاتفاق، الذي يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل، عقب مكالمة هاتفية جمعته ببوتين يوم الجمعة.