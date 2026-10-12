وأكد بيرنهام أمام مجلس العموم أن "تقييمنا بأنه من المرجح للغاية أن يكون قد نُسّق في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا".

وأضاف: "سنتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية، وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، وسنفرض كذلك المزيد من العقوبات للحد ​من ‌قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا".

واستدعت الحكومة البريطانية، الإثنين، السفير الإيراني للتعبير عن استيائها من "محاولات إيران المستمرة لتقويض أمن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين من خلال شبكاتها الإجرامية والجماعات التابعة لها والأنشطة الخبيثة المدعومة من الدولة".

وفي السياق، أصدرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا وقعت عليه أكثر من 25 دولة بينها أميركا يؤيد اتهام بريطانيا لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية.

ماذا حدث؟

وبدأت الواقعة التي ‌جرت بالقرب من قاعدة فيرفورد في الساعات الأولى صباح يوم 27 ‌سبتمبر، ‌إذ ألقي القبض على 5 بريطانيين في العشرينيات من العمر بالقرب من القاعدة للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات.

وأطلق ‌سراحهم لاحقا بكفالة "تتضمن شروطا ‌صارمة" ⁠دون توجيه اتهامات لهم، وذكرت الشرطة أنها تدرس احتمال تورط دولة أجنبية في الواقعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ⁠الأسبوع ‌الماضي إن تهديدا مرتبطا بإيران دفع واشنطن ⁠إلى سحب قاذفات قنابل أميركية من طراز بي-1 ⁠من قاعدة فيرفورد.

وكشف مسؤولون أميركيون لرويترز وجود ​مخطط مشتبه به تورطت ⁠فيه إيران ​لشن هجوم بطائرات مسيرة.