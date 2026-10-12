وتأتي عملية التفتيش قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تصاعد الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنائبة المعروفة بانتقاداتها الحادة لسياساته، خصوصا في ملف الهجرة.

وذكرت "فوكس نيوز" أن عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، نفذوا عملية التفتيش في إطار تحقيق بشأن شبهات احتيال مرتبطة بوثائق الهجرة التي قدمها والد عمر الراحل عندما كانت طفلة.

ونقلت الشبكة عن توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في إدارة ترامب، تأكيده أن التحقيق جار منذ فترة، وأن السلطات نفذت مذكرة قضائية صباح الاثنين.

وامتنع هومان عن الكشف عن تفاصيل إضافية قبل صدور إعلان رسمي بشأن القضية.

وبحسب التقارير، بدأت عملية التفتيش نحو الساعة السادسة صباحا، وشوهد عناصر من الأمن الداخلي خارج منزل النائبة في واشنطن.

خلافات متصاعدة مع ترامب

وتعد إلهان عمر (44 عاما)، المولودة في الصومال، من أبرز الأصوات الديمقراطية المنتقدة لترامب، لا سيما بشأن سياسات إدارته تجاه المهاجرين.

وشهدت العلاقة بين الطرفين مواجهات سياسية متكررة، إذ وجه ترامب انتقادات حادة إلى عمر، التي انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي طفلة.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة إعلانا عن توجيه اتهامات جنائية إلى النائبة، كما لم يرد في التقرير تعليق منها على عملية التفتيش.