وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، وقع الانفجار أثناء سير مجموعة من المتنزهين في منطقة مفتوحة، بعدما التقط أحدهم، وهو طالب، ذخيرة عثر عليها ووضعها داخل حقيبة.

وأضافت القناة أن التفاصيل الأولية تشير إلى احتمال إخراج الذخيرة من الحقيبة لاحقا قبل انفجارها، مما أدى إلى إصابة أشخاص كانوا يقفون بالقرب منها.

وذكرت أن الذخيرة احتوت على مادة متفجرة شديدة القوة، فيما لا تزال هذه الرواية تستند إلى تقييم أولي لأسباب الحادث.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن وفاة شخص وارتفاع عدد المصابين إلى 20، بينهم مصاب في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي وقع في منطقة الجليل قرب الحدود مع لبنان.

وأوضحت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن مجموعة من الطلاب والمعلّمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل، حين انفجرت بهم ذخيرة غير منفجرة كانت عند المسار الذي يسلكونه.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها تتعامل مع "حادثة خطيرة"، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه اطلع على تقارير بشأن ما جرى.

وأعلن الجيش نشر قوات ومروحيات عسكرية للمساعدة في عمليات الإجلاء.