ولم تتضح أسباب الانفجار بعد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مروحيات إلى موقع الحادث.

وأوضحت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل، حين انفجرت بهم ذخيرة غير منفجرة كانت عند المسار الذي يسلكونه.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها تتعامل مع "حادثة خطيرة"، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه اطلع على تقارير بشأن ما جرى.

وأفادت الشرطة في بيان بأن "نحو 20 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة" جراء الانفجار، مشيرة إلى أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن الانفجار سببه ذخيرة غير منفجرة".

بدورها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إن مسعفين يعالجون "8 مصابين تراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح طفيفة". ونبهت إلى أن الحادثة "معقدة"، وأن المصابين سيتم نقلهم الى المستشفيات "في أقرب وقت ممكن".

وقال الجيش الإسرائيلي إن ملابسات الحادث في الشمال قيد الفحص.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في تغريدة نشرتها على صفحتها بمنصة إكس، إنه "متابعة للتقارير عن وقوع انفجار في شمال البلاد، تتواجد قوات الجيش في المكان لتقديم المساعدة".