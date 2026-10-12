قال وزير الدولة الاتحادي للشؤون الداخلية في باكستان طلال تشودري، الإثنين، إن رئيس وزراء أحد الأقاليم، ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وبعض أعضاء حكومته تم احتجازهم عقب تعليق عمل هذه الحكومة بموجب حالة طوارئ.
وأوضح تشودري لرويترز: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن رئيس الوزراء (سهيل أفريدي) وبعض أعضاء حكومته قيد الحبس الاحتياطي".
وأضاف أنه في حال وجود قضايا ضد أي منهم، فسيتم توجيه التهم إليهم ومحاكمتهم، أما الباقون فسيتم الإفراج عنهم، مشيرا إلى أن احتجازهم جرى الأحد.
وتؤدي حالة الطوارئ وتعيين حاكم جديد في إقليم خيبر بختون خوا إلى تصعيد حاد في المواجهة بين حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يقوده خان والحكومة، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تجمع أنصار الحزب في الإقليم بهدف التوجه في مسيرة إلى العاصمة إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عن خان.