وأوضح تشودري لرويترز: "نعم، يمكنني أن ⁠أؤكد ‌أن رئيس الوزراء (سهيل ⁠أفريدي) وبعض أعضاء حكومته ⁠قيد الحبس الاحتياطي".

وأضاف ​أنه ⁠في حال ​وجود قضايا ضد أي منهم، ​فسيتم توجيه التهم إليهم ومحاكمتهم، أما الباقون فسيتم الإفراج عنهم، ​مشيرا ‌إلى أن احتجازهم جرى الأحد.

وتؤدي حالة ⁠الطوارئ وتعيين حاكم جديد في ​إقليم خيبر ⁠بختون خوا إلى ​تصعيد حاد في المواجهة بين حزب حركة الإنصاف الباكستانية ​الذي يقوده خان والحكومة، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تجمع أنصار الحزب في الإقليم بهدف التوجه ​في ‌مسيرة إلى العاصمة إسلام آباد ​للمطالبة بالإفراج عن خان.