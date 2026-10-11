وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بناقلة نفط بالقرب من مرسى صحار في سلطنة عمان.

وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أصيبت نتيجة للهجوم بالمسيرة، مضيفة أن السلطات المحلية تساعد في إجلاء الطاقم وتقييم الأضرار، فيما أكدت أن الأثر البيئي غير معروف حتى الآن.

يأتي هذا الحادث في سياق موجة متصاعدة من الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقائع عدة منذ مطلع أكتوبر الجاري.

ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب، بؤرة توتر رئيسية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.