وفي مقتطفات من بودكاست "ذا ريست إز بوليتيكس" نُشرت الأحد، أشار بيرنام إلى أنه عندما تولى رئاسة الوزراء في يوليو، سأل مستشاريه عما إذا كانت روسيا قد تدخلت في استفتاء عام 2016.

وقال بيرنام: "تلقيت إجابة واضحة مفادها نعم، كان هناك تدخل".

وأضاف: "من المهم الآن توثيق هذه الأمور بوضوح وإثباتها علنا، وأعتقد أن ذلك يساعد الناخبين في ألمانيا وفرنسا على فهم أن بعض هذه التحركات السياسية تحرض عليها جهات معادية لنا، وتحديدا روسيا".

وتأتي تصريحات بيرنام في وقت تحذر فيه أجهزة الاستخبارات البريطانية من تزايد خطر التدخل الروسي في المؤسسات الديمقراطية البريطانية.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها رئيس وزراء بريطاني علنا بتدخل روسيا في استفتاء بريكست.

وأوضح بيرنام أنه تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صلات محتملة بين روسيا وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، خلال لقاء الزعيمين الأسبوع الماضي في برلين.

وقال بيرنام: "كما تعلمون، قال لي إن حزب البديل من أجل ألمانيا مرتبط بروسيا بشكل واضح، وأعتقد أنه تلقى تمويلا منها".

وأضاف: "هناك بالتأكيد معلومات مضللة ومعلومات كاذبة مصدرها روسيا تتسلل إلى الساحة السياسية الألمانية".