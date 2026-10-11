وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتبارا من الآن، هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوا الاتفاق".

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق، فيما لم يصدر تأكيد فوري من كييف أو موسكو.

وعلى الفور رد عليه زيلينسكي، الذي صرح لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أنه لم يكن يعلم بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "كييف ستوافق إذا وافق الروس على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة".

والسبت انتقد ترامب زيلينسكي بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، عقب اتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأميركية والعالمية.

وكتب الرئيس الأميركي عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر".

وفي وقت سابق الأحد، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.