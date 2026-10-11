وقال زيلينسكي لبرنامج "ذيس ويك" على شبكة "إيه بي سي": "أرجو أن تقولوا لبوتين: امنحنا شهرين، 60 يوما من وقف إطلاق النار الكامل، 60 يوما، وسننظم انتخابات".

والسبت انتقد ترامب زيلينسكي بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، وهي عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".

وردا على ذلك، قال زيلينسكي إن اختيار القائد "أمر متروك للأوكرانيين"، مشيرا إلى أن بوتين يرغب أيضا في تغيير قيادة أوكرانيا.

وأضاف أنه من السهل إلقاء المسؤولية على أوكرانيا بشأن ارتفاع أسعار الوقود، في حين "يدرك الجميع في العالم أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من الأحد، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.