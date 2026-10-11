وقالت كارولينا جاليتسكا، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إنه من المقرر أن تعقد أجهزة الأمن والشرطة وممثلون عن وزارة الداخلية اجتماعا طارئا يبدأ في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد لبحث الوضع.

ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى على الفور.

يُذكر أن توسك حذر في سبتمبر من هجمات هجينة مكثفة محتملة تشنها روسيا على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجرى وضع السلطات البولندية في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع، في أعقاب وقوع ثلاث هجمات استهدفت مدارس خلال أربعة أيام في إقليم مازوفيا، وسط بولندا، حيث تقع العاصمة وارسو.