وقال بابيش للصحفيين مساء السبت إنه يعتبر الاتفاق صادما، في ظل انتقادات ترامب المتواصلة لأوروبا بسبب شراء هذه السلعة من روسيا، حسبما ذكرت إذاعة براغ، الأحد.

وأضاف رئيس الوزراء التشيكي أنه إذا لم تدرك أوروبا ضرورة اتخاذ إجراء ردا على هذه الخطوة، فإن الأمور ستنتهي بشكل سيئ، معربا عن ترقبه لمعرفة المواقف التي سيتخذها القادة الأوروبيون الآخرون. علما أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط الأميركية المستمرة منذ سنوات على موسكو، وذلك في مسعى لكبح ارتفاع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، إنه توصل إلى الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية.