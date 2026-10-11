وأضاف سيبيها "يقود الرئيس زيلينسكي أمتنا في زمن الحرب، وهي حرب من أجل الاستقلال والحرية والكرامة. إنه يحظى بدعم الشعب الأوكراني، والشعب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال سيبيها إن التصريحات الصادرة من الخارج لا تؤكد سوى أن الرئيس يؤدي مهامه على النحو الصحيح.

وأضاف سيبيها أن زيلينسكي يستحق الدعم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الوقت قد حان لكي يكون لأوكرانيا رئيس جديد، مشيرا إلى أن زيلينسكي لم يبذل جهودا كافية لإنهاء الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا.

وقال ترامب، خلال حديثه في البيت الأبيض أمس السبت، "أقترح أن يختاروا قائدا جديدا يستطيع التوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "لسبب ما، لا يفعل زيلينسكي ذلك أبدا".

وأضاف ترامب مخاطبا زيلينسكي " لقد خسرت 30% من أراضي بلادك، ولديك أكثر من مليون شخص يتنقلون بين الجانبين، وقتل أكثر من مليوني شخص. هذه حرب ما كان ينبغي أن تبدأ من الأساس. وأعتقد أن الوقت قد حان لكي يكون لأوكرانيا رئيس جديد".