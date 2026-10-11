وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين: "ترغب روسيا في إبرام اتفاق... لكن، ولسبب ما، لا يريد زيلينسكي إبرام اتفاق".

وأكد، في معرض حديثه عن مكالمة هاتفية جمعته ببوتين الجمعة، أن "الرئيس بوتين يرغب بشدة في التوصل إلى تسوية".

تأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية، وهو الاتفاق الذي أثار غضب كييف وحلفائها الأوروبيين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن ترامب أبرم الاتفاق بعدما تجاهل زيلينسكي 6 مطالب أميركية بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وهي هجمات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو التي تمول آلة الحرب.