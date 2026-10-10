وقال أندريه سيبيها في منشور على حساب في منصة "إكس" إنه أجرى بدوره محادثات مع نظرائه من المملكة المتحدة، إد ميليباند، وألمانيا، والنرويج، إسبن بارث إيدي، مؤكدا أن دعم الشركاء لا يزال ثابتا لا يتزعزع.

وأوضح أن النقاشات لم تقتصر على كيفية الحفاظ على الضغط على آلة الحرب الروسية، بل تناولت أيضا سبل زيادته، وأنه جرى الاتفاق على جدول الاتصالات المقبلة.

وأضاف الوزير الأوكراني أن "الإرهاب الروسي لا يتوقف ولو لساعة واحدة، وأن القنابل والصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تواصل استهداف المدن الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص قتلوا خلال أسبوع واحد فقط".

وقال أندريه سيبيها إن هذا ليس وقت الضعف، داعيا إلى أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعا للقوة الأوروبية والحزم وزيادة الضغط على موسكو.

وأضاف أن العمل المشترك يمكن أن ينهي احتفالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن يوجه ضربات قوية إلى الاقتصاد الروسي ومجمعه الصناعي العسكري.

وأعرب في ختام المنشور عن امتنانه لجميع الشركاء الذين يشاركون أوكرانيا هذا الهدف، من أجل أمن لا يتجزأ وتحقيق السلام في أقرب وقت.