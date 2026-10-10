وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان لها: "أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنيا أوكرانيا في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديدا ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".

وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو "المزيد من الإيرادات لشن الحرب".

وأضافت: "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".

وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون، خلال اجتماعهم، يوم الاثنين، إقرار حزمة عقوبات تطال أفرادا وكيانات تدعم المجهود الحربي الروسي، ووصفتها بأنها الأوسع من نوعها منذ بدء الحرب.

وردت موسكو على تصريحات كالاس بهجوم شخصي لاذع، إذ استحضرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة أنباء "تاس" الرسمية، حكمة قديمة تقول إن "السمكة تفسُد من رأسها'". قائلة: "في الوقت الحالي، هناك امتداد لهذه الحكمة: الاتحاد الأوروبي - من كالاس".

وكان ترامب قد كشف عن الاتفاق، الذي يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل، عقب مكالمة هاتفية جمعته ببوتين يوم الجمعة.