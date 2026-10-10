وقال بيان صادر عن داونينغ ستريت إن بيرنام أبلغ زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، أنه يدرك أن "الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت صعبة على أوكرانيا"، مجدداً تأكيد دعم لندن له.

وبحث الجانبان أهمية مواصلة الضغط على موسكو، فيما أكد بيرنام أن بريطانيا ستواصل تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات إضافية للحد من قدرات آلة الحرب الروسية، استناداً إلى عقوبات جديدة أعلنتها لندن هذا الأسبوع ضد أهداف روسية.

واتفق بيرنام وزيلينسكي على عقد لقاء مباشر خلال الأيام المقبلة، وفق البيان.

ويأتي الاتصال على خلفية خلاف بين واشنطن وكييف، بعدما تحركت الإدارة الأميركية لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، بالتزامن مع ضربات روسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.

وتبادل ترامب وزيلينسكي، السبت، انتقادات حادة بشأن الخطوة الأميركية، في وقت أكدت فيه لندن تمسكها بمواصلة الضغط على روسيا.