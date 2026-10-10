وشمل التحديث وفاة ضابط من الحرس الوطني في الكويت خلال مارس، ووفاة أحد أفراد البحرية بالانتحار في سبتمبر.

وأقر الجيش الأميركي بوفاة عسكري في حادث تدريب بالعراق خلال مايو، لكنه صنفها ضمن عملية "العزم الصلب" ضد داعش، ليرتفع إجمالي وفيات العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء العمليات ضد إيران إلى 22.

وانتقد نائبان ديمقراطيان تأخر تصحيح الحصيلة، وسط جدل بشأن تغيير آلية تسجيل الخسائر البشرية وصعوبة تحديد أعدادها الفعلية.