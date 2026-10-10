وقال دميترييف، المبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب "ينضم إلى كثيرين يرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز فعلا على السلام، لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وجاء الترحيب الروسي بعدما دعا ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إلى تغيير القيادة الأوكرانية، متهما زيلينسكي بعدم بذل ما يكفي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.

وقال ترامب: "أقترح أن يختاروا قائدا جديدا قادرا على التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن زيلينسكي "لسبب ما لا يفعل ذلك أبدا". وتابع: "أعتقد أن الوقت حان لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد".





كما انتقد الرئيس الأميركي الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، قائلا مخاطبا زيلينسكي: "من الأفضل له أن يتوقف"، وذلك غداة إعلانه اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية.

وكان زيلينسكي قد انتقد، الجمعة، قرار واشنطن تخفيف العقوبات على صادرات الديزل الروسي، واصفا الخطوة بأنها "ليست عادلة ولا نزيهة".

وقال في مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس": "يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. إنه يبدو سيئا للغاية"، في إشارة إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي الذي صادف هذا الأسبوع.

وبحسب إعلان ترامب، يتضمن الاتفاق تعليقا مؤقتا للعقوبات الأميركية على قطاع الديزل الروسي حتى أبريل 2027، مقابل إمدادات فورية تتجاوز 300 ألف طن، وتوريد 500 ألف طن إضافية في نوفمبر المقبل.