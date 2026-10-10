وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أقترح أن يختاروا قائدا جديدا قادرا على التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن زيلينسكي "لسبب ما لا يفعل ذلك أبدا".

وتابع: "أعتقد أن الوقت حان لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد"، معتبرا أن زيلينسكي أضاع فرصا عديدة لإنهاء الحرب.

وفي انتقاد للهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، قال ترامب مخاطبا زيلينسكي: "من الأفضل له أن يتوقف". وجاء التحذير غداة إعلانه اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوفير كميات إضافية من الديزل للأسواق العالمية.

وجدد ترامب قوله إن الحرب لم تكن لتندلع لو كان رئيسا للولايات المتحدة عام 2022، محملا ما وصفه بـ"عدم الكفاءة" مسؤولية اندلاعها.

وكان زيلينسكي قد انتقد، الجمعة، قرار ترامب تعليق العقوبات على الديزل الروسي، واصفا إياه بأنه "ليس عادلا ولا نزيها".

وقال في مقابلة هاتفية نقلها موقع "أكسيوس": "يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. إنه يبدو سيئا للغاية"، في إشارة إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي الذي صادف هذا الأسبوع.

وبحسب التفاصيل الواردة، يتضمن الاتفاق تعليقا مؤقتا للعقوبات الأميركية على قطاع الديزل الروسي حتى أبريل 2027.

وقال ترامب إن بوتين وافق على تزويد الأسواق العالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من الديزل، وتعهد بتوريد 500 ألف طن إضافية في نوفمبر المقبل.