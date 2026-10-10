وكانت سيول قد استدعت سفيرها لدى أوكرانيا، الخميس، بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده سلمت كوريا الجنوبية جنديين كوريين شماليين بعد أسرهما خلال مشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقد أثار ذلك غضب كوريا الجنوبية التي اعتبرت أن زيلينسكي خرق اتفاقا كان يضمن السرية في هذا الملف، خاصة مع مخاوف من أن يؤدي الكشف عن المعلومات إلى تعريض عائلات أسرى الحرب للخطر.

وفي رد فعل على الكشف، استدعت سيول السفير الأوكراني لديها، وهددت باتخاذ "تدابير إضافية" لم تحدد طبيعتها في ذلك الوقت، فيما طالب الرئيس لي جاي ميونغ باعتذار رسمي من أوكرانيا.

ويأتي قرار سيول بعودة سفيرها بعد ما كشفته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية هذا الأسبوع، بأن 176 ألف طن من المنتجات، "بشكل رئيسي الديزل"، شُحنت من كوريا الجنوبية إلى روسيا خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما قوبل بانتقادات من جانب كييف.

وفي كييف، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية للصحافيين، الخميس، قائلا: "نحن مقتنعون بأن الدبلوماسية يجب أن تتغلب على العاطفة"، معربا عن أمله في إجراء "حوار بنّاء" مع سيول.