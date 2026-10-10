وكتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في بيان: "كفى، لم يعد بالإمكان تحمل المزيد. يجب على الرئيس أن ينهي حربه مع إيران بدلا من تمويل آلة الحرب الروسية".

والأعضاء الموقعون، هم زعيم الديمقراطيين تشاك شومر، وكبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين، والسيناتور إليزابيث وارين العضو البارز في اللجنة المصرفية.

وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.