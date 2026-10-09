وقال جيه دي فانس للصحفيين في سينسيناتي، ردا على سؤال عن البث المباشر: "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل"، مضيفا أنه إذا جرى بث الإعدام في الثالث من ديسمبر المقبل، فإنه "لن يشاهده".

وتثير تصريحات الرجل الثاني في الإدارة الأميركية تساؤلات بشأن حجم المعارضة داخل فريق الرئيس دونالد ترامب لخطة البنتاغون لبث إعدام نضال حسن، الذي أدين في محاكمة عسكرية بقتل 13 شخصا في القاعدة الواقعة بولاية تكساس.

وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد دافع عن هذه الخطة، بينما حذر مسؤولون أميركيون سابقون من أن البث المباشر قد يمنح الإرهابيين أداة للتجنيد، ووصف أسقف كاثوليكي أميركي بارز الخطة بأنها "همجية".

وفي حدث بالبيت الأبيض، الجمعة، قال ترامب إن حسن يستحق الإعدام رميا بالرصاص، ووصفه بأنه "مجنون"، دون أن يوضح ما إذا كان يؤيد بث الإعدام مباشرة.

وذكر خبراء في عقوبة الإعدام أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستكون أول بث مباشر معروف لعملية إعدام قانونية.