وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قال إن مشروع "إم جي سي إس" لم ينته ولن يطوى ولم يلغه أحد، بل على العكس تماما، هو مشروع جوهري في صلب التعاون الفرنسي الألماني في مجال الأنظمة البرية.

وأضاف أن المشروع مضمون تماما ويمثل مشروعا مستقبليا بالغ الأهمية للبلدين وقواتهما المسلحة، وذلك وسط تكهنات متزايدة بشأن احتمال تنفيذه بنطاق أصغر من المخطط له.

من جانبها، شددت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران على أن مشروع الدبابة لا يزال ذا أهمية كبيرة للبلدين، إذ يسعيان إلى إخراج دبابات القتال الرئيسية الحالية لديهما من الخدمة تدريجيا.