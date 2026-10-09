وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إنه لشرف عظيم لي أن أعين كاتي زاكاريا للتو في منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض"، معربا عن ثقته بأنها "ستحقق نتائج قوية لبلادنا".

وأشاد بها واصفا إياها بأنها "مناصرة وفية له"، وقال إن "دعمها كان نموذجيا دائما، وهي حليفة مخلصة ومتميزة منذ البداية"، مشيرا إلى أنها "من مؤيدي حركة ماغا وعضو متفان فيها". كما وجه الشكر إلى ليفيت، واصفا إياها بأنها "رائعة"، وقال إنها أدت "عملا ممتازا" في المنصب.

وتشغل كاتي زاكاريا حاليا منصب مستشارة أولى للاتصالات في مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، التي تدير موقع "تروث سوشيال".

وكانت قد عملت سابقا متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي لبضعة أسابيع فقط، في الفترة من فبراير إلى أبريل 2026.

وهي حاصلة على شهادة في القانون، وعاشت في الصين بين عامي 2011 و2013 حيث عملت لدى مكتب محاماة، وهي متزوجة ولديها 4 أطفال.

كما ظهرت بصفتها معلقة في قناتي "فوكس نيوز" و"نيوزماكس".

وستتولى زاكاريا منصبها في وقت صعب بالنسبة إلى ترامب، الذي تراجعت معدلات تأييده بشدة وسط استياء شعبي من الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. ويواجه الحزب الجمهوري أيضاً معركة صعبة في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل، إذ يواجه خطر فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

وفي دورها الجديد، ستتولى زاكاريا مهمة عقد المؤتمرات الصحافية في قاعة الإيجاز الشهيرة في البيت الأبيض، وإدارة العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب والصحافيين.