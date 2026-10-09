وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، أن ممثلين عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (E3) والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتمعوا في ميامي، وأجروا مناقشات بناءة بشأن المسارات المحتملة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء.

وأوضح ويتكوف في منشور على منصة "إكس" أن المناقشات شملت مجموعة واسعة من القضايا، من بينها التدابير قصيرة الأجل المتعلقة بالاستعداد لفصل الشتاء، مثل تعزيز قدرة قطاع الطاقة على الصمود وصادرات الحبوب.

وأضاف أن المباحثات تناولت الضمانات الأمنية والترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا لمنع نشوب صراعات مستقبلية، إلى جانب دعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب وازدهارها الاقتصادي، بما في ذلك انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف ويتكوف تبادل وجهات النظر بأنه مثمر، وقال إنه ساعد في تحديد مجالات لمزيد من البحث قبل الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.

موضحا أن المشاركين أكدوا مجددا التزامهم المشترك بمواصلة الجهود الدبلوماسية "من أجل تحقيق سلام مستدام يعزز الأمن ويخلق فرصا للاستقرار والازدهار الدائمين".