ونقل موقع أكسيوس عن زيلينسكي، في مقابلة هاتفية، قوله: "يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. إنه يبدو سيئا للغاية"، في إشارة إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي صادف هذا الأسبوع.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن أعلن ترامب عن اتفاق مع بوتين لتوريد كميات إضافية من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، تضمنت تعليقا مؤقتا للعقوبات الأميركية على قطاع الديزل الروسي حتى أبريل 2027.

وقال ترامب إن بوتين وافق على تزويد أسواق الطاقة العالمية "فورا" بأكثر من 300 ألف طن من الديزل، وتعهد بتوريد 500 ألف طن من الديزل في نوفمبر المقبل.

وأثار هذا الإعلان، الذي جاء عقب اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، موجة من الغضب في كييف وعواصم أوروبية عدة، خاصة أنه تزامن مع وجود مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ميامي للاجتماع مع الوفد الأوكراني ودبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لمناقشة أفكار أميركية جديدة لإنهاء الحرب، ما خلق أزمة جديدة بين واشنطن وحلفائها الغربيين.