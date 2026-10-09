وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال زيلينسكي إن "تقديم الهدايا لبوتين لن يحقق السلام، ولن يعود بأي فائدة على العالم المتحضر"، محذرا من أن روسيا سترد على تخفيف القيود المتعلقة بالديزل بمزيد من الهجمات.

وأضاف أن "السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يمثل استثمارا في حرب يجب إنهاؤها، لا إطالة أمدها"، مشددا على ضرورة التوصل إلى خفض حقيقي للتصعيد مع موسكو على أساس المعاملة بالمثل.

وأكد الرئيس الأوكراني أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا، من دون اتفاق واضح وطويل الأمد لخفض التصعيد، يمثل ضعفا يصب في مصلحة موسكو، ويمنحها مزيدا من الوقت والإمكانات لمواصلة الحرب.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأوكراني عن استقباله في كييف وفدا من الكونغرس الأميركي يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد استفسروا عن الخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب.

وشدد على ضرورة فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يدعمه السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، ومواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، وزيادة الضغط على روسيا.