وأوضح ترامب على وسائل التواصل أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأميركية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران.

وكتب الرئيس الأميركي عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر".

وبالتزامن مع تصريحات ترامب، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها ستصدر ترخيصا موقتا للسماح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

وبلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، بعدما ارتفعت بنحو 70 بالمئة منذ اندلاع حرب إيران.

ووصل متوسط السعر 6.28 دولار للجالون الخميس، مقارنة بذروة قياسية قاربت 6.53 دولار في سبتمبر.