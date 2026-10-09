وقدرت قوة الزلزال في البداية بثماني درجات، قبل تعديل التقدير.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال رُصد في الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه يقع على بعد 10 كيلومترات من بلدة بيتالوزا أريبا الصغيرة في وسط جنوب بنما.

وسُجّل الزلزال على عمق ضحل يبلغ 12 كيلومترا، ما يعني أن تأثيره قد يكون أشد وطأة.

وعاين صحافيو وكالة فرانس برس مغادرة العديد من الأشخاص مباني في مدينة بنما، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مركز الزلزال.

وحذّر نظام الإنذار الأميركي من أن أمواج تسونامي قد تضرب السواحل الواقعة في شرق المحيط الهادئ، والممتدة من المكسيك إلى بيرو.

وذكرت هيئة الرصد أن "موجات تسونامي خطيرة ناجمة عن هذا الزلزال قد تحدث خلال الساعات الثلاث المقبلة" في تلك المنطقة، محذرة من احتمال جرف الأشخاص إلى عرض البحر أو سحقهم تحت الحطام الموجود في المياه.