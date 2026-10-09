وقال المسؤول لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن تنفيذ حكم الإعدام سيبث مباشرة، فيما تقرر إعدام حسن رميا بالرصاص في 3 ديسمبر، داخل قاعدة فورت هود بولاية تكساس، حيث نفذ الهجوم.

من هو نضال حسن؟

كان نضال حسن طبيبا نفسيا برتبة رائد في الجيش الأميركي عندما نفذ إطلاق نار داخل قاعدة فورت هود عام 2009، أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين، ووصف الهجوم بأنه "عمل جهادي".

وأُدين أمام محكمة عسكرية، بعدما تولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة، مع استمرار المحامي جون غاليغان، وهو عقيد متقاعد وقاض عسكري سابق، في تقديم المشورة القانونية له.

وولد حسن في الولايات المتحدة عام 1970، ونشأ في فرجينيا. ودرس الكيمياء الحيوية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ثم تخرج طبيبا في جامعة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة عام 2003، وفق تقارير صحفية أمريكية.

وخدم برتبة رائد، وعمل في الطب النفسي بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري، قبل انتقاله إلى "فورت هود" عام 2009. وكان يستعد للانتشار في أفغانستان وقت وقوع الهجوم.

ويحتجز حاليا في سجن فورت ليفنوورث بولاية كانساس، ويعاني الشلل ويستخدم كرسيا متحركا نتيجة إصابته برصاص عسكريين تمكنوا من السيطرة عليه خلال الهجوم.

وفي العام الماضي، رفضت المحكمة العليا الأميركية مراجعة إدانته، لكن لا يزال بإمكانه اللجوء إلى القضاء الاتحادي للطعن في قانونية احتجازه، في خطوة قد تؤخر تنفيذ الحكم.

الإعدام في موقع الهجوم

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن رميا بالرصاص، في ما سيكون أول إعدام ينفذه الجيش الأميركي منذ عام 1961، بحسب "إيه بي سي نيوز".

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن اختيار قاعدة فورت هود لتنفيذ الحكم يعود إلى كونها موقع الهجوم، وإن تحديد الساعة الواحدة ظهرا جاء ليتزامن تقريبا مع توقيت بدء إطلاق النار.

تغيير خطة التنفيذ

وبحسب وثائق داخلية اطلعت عليها "إيه بي سي نيوز"، كان الجيش يستعد منذ أشهر لاستخدام الحقنة القاتلة إذا وافق ترامب على إعدام أحد السجناء الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.

لكن قرار الرئيس اعتماد الرمي بالرصاص دفع الجيش إلى تغيير خطته وإعداد إجراءات جديدة لطريقة لم يستخدمها منذ عام 1945.

وتعود أكثر إجراءات الجيش تفصيلا بشأن الإعدام رميا بالرصاص إلى عام 1959، ولا يتضح كيف سيُكيّفها مع حالة حسن، الذي يعاني الشلل.

وكان هيغسيث قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي التزامه بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن، قائلا إن "الضحايا والناجين يستحقون العدالة دون تأخير".