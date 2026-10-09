وقال تشيفتشي، عبر منصة "إكس"، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الانهيار، فيما توفي شخص آخر في المستشفى، مشيرا إلى إخراج 14 شخصا من تحت الأنقاض.

وكان المبنى، الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول، قد انهار فجر الخميس.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد أظهرت المعاينة الأولية لأجزاء أخرجت من الركام وجود قوقعة بحرية داخل عمود في الطابق الأرضي.

وفتحت النيابة العامة في إسطنبول الأناضول تحقيقا قضائيا في أسباب الانهيار، واحتجزت مهندس المبنى.