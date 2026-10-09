ومنحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي "لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي".

وترأست نافي بيلاي، البالغة 85 عاما، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وجائزة نوبل للسلام هي خامس جائزة نوبل تمنح ⁠هذا الأسبوع بعد جوائز الأدب والكيمياء والفيزياء والطب. وكانت ​زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ⁠كورينا ماتشادو ​قد فازت بجائزة السلام في عام 2025.

ومن المقرر تقديم جائزة نوبل للسلام، ​التي تبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.2 مليون دولار)، في أوسلو يوم 10 ديسمبر .