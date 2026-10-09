ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله خلال اللقاء: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع".

واعتبر الرئيس الروسي أن إيران تبذل "جهودا حقيقية لإنهاء النزاع"، الذي اندلع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

لقاء على هامش قمة إقليمية

وجاء اللقاء عقب وصول الرئيسين إلى تركمانستان، للمشاركة في قمة إقليمية تنطلق الجمعة في منتجع أفازا المطل على بحر قزوين، بمشاركة قادة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشاد بوتين بما وصفه بـ"التطور الإيجابي" في العلاقات بين موسكو وطهران، اللتين عززتا تعاونهما السياسي والعسكري خلال السنوات الأخيرة، خصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وكان الرئيس الروسي أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان، الأربعاء، استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

تعاون عسكري واتهامات متبادلة

وتأتي التحركات الدبلوماسية الروسية في ظل تنامي العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران.

وتتهم أوكرانيا ودول غربية إيران بتزويد روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة من طراز "شاهد"، إلى جانب صواريخ قصيرة المدى، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وفي المقابل، وُجهت اتهامات إلى روسيا بتزويد إيران ببيانات تساعدها في تحديد أهداف مرتبطة بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

ولم يتضمن التقرير تأكيدا مستقلا لهذه الاتهامات.

جمود بين واشنطن وطهران

وتزامن اللقاء مع استمرار تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب.

وكان بزشكيان قد اعتبر، في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، أن المفاوضات مع واشنطن أصبحت "بلا معنى"، في إشارة إلى تراجع فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وسبق أن أشاد الرئيس الإيراني، مطلع سبتمبر الماضي، بموقف موسكو من الحرب، مؤكدا أهمية "العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.

كما التقى بوتين وبزشكيان في سبتمبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بعد لقاء سابق جمعهما في تركمانستان خلال ديسمبر 2025.

ويعكس تجدد الاتصالات بين الرئيسين مساعي موسكو للحفاظ على دور دبلوماسي في ملف الحرب، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران غير واضحة.