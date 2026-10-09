ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأميركي سينفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في 3 ديسمبر المقبل، على أن تعلن التفاصيل المتعلقة بالبث لاحقا.

وسيصبح حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأميركي، أول شخص ينفذ الجيش الأميركي بحقه حكما بالإعدام رميا بالرصاص منذ عام 1945.

إعدام علني في موقع الهجوم

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق عزمه جعل عملية الإعدام علنية، معتبرا أن تنفيذ الحكم في الموقع نفسه الذي شهد الهجوم أمر "بديهي".

وقال هيغسيث: "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، وأن يكون علنيا"، مضيفا أن الهدف هو إظهار أن مثل هذه الأفعال تترتب عليها "عواقب وخيمة".

هجوم أوقع 13 قتيلا

وتعود القضية إلى عام 2009، عندما أطلق حسن النار داخل منشأة طبية في قاعدة فورت هود العسكرية بوسط تكساس، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

ووقع الهجوم قبل أسابيع من الموعد المقرر لإرساله إلى أفغانستان.

وفي أغسطس 2013، أصدرت هيئة محلفين عسكرية حكما بإعدامه، بعد إدانته بـ45 تهمة، شملت القتل العمد والشروع في القتل العمد.

وأصيب حسن، البالغ حاليا 56 عاما، بشلل جزئي إثر إطلاق الشرطة النار عليه أثناء اعتقاله، ويستخدم كرسيا متحركا.

موافقة ترامب

وبموجب القانون العسكري الأميركي، يتطلب تنفيذ حكم الإعدام موافقة الرئيس.

وكان البنتاغون أعلن، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تنفيذ الحكم بحق حسن، بناء على توصية وزير الدفاع بيت هيغسيث.

ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام، تعود آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها فرق عسكرية أميركية إلى عام 1945.