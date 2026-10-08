وتسببت الهجمات في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق، وتعطل إمدادات المياه في أجزاء من العاصمة.

وفرضت السلطات الأوكرانية قيودا طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف، مع الإعلان عن قيود إضافية مقررة الجمعة، في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة.

وقال نائب وزير الطاقة الأوكراني، أرتيم نيكراسوف، عبر تطبيق "تليغرام"، إن القصف الروسي تسبب في انخفاض الجهد بشبكة الكهرباء عالية الجهد، ما أدى إلى توقف مضخات المياه في بعض مناطق العاصمة.

وأضاف أن الهجمات تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن مناطق سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا، الواقعة قرب خطوط المواجهة.

وأكد نيكراسوف أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة إمدادات الكهرباء والمياه إلى المناطق المتضررة، حيثما تسمح الظروف الأمنية.

وتأتي هذه الضربات في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، وسط مخاوف من اتساع تأثير انقطاع الكهرباء والمياه على السكان.