وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون رون، إن الرجل، الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما، حاول إطلاق النار من مسدسه، لكن محاولته باءت بالفشل، قبل أن يستل سكينا داخل مدخل المحكمة الذي كان مكتظا بالأشخاص.

وأضاف أن أحد عناصر الأمن أطلق النار على الرجل نحو الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى نقله إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته.

وأوضح رون أن الرجل قدم من خارج ولاية تينيسي، فيما لم يتمكن المحققون من تحديد سبب وجوده داخل المحكمة.

وأشار إلى أن تفتيش سيارة الرجل لم يسفر عن العثور على أي مواد أو أشياء تشكل تهديدا.

ولم تعلن السلطات حتى الآن هوية الرجل أو الدوافع المحتملة وراء الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.