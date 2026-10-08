وجاء توضيح ترامب بعد موجة انتقادات أثارتها تصريحاته خلال تجمع سياسي في ولاية نبراسكا، الإثنين، تحدث فيه عن التضحيات الاقتصادية التي يتحملها الأميركيون في أوقات الحرب.

وقال ترامب خلال التجمع إن ارتفاع أسعار البنزين يمثل "ثمنا زهيدا" مقابل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة والعالم.

وأضاف: "يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييغو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي الأمر قريبا جدا".

وأثارت هذه التصريحات انتقادات سريعة من قادة ديمقراطيين في كاليفورنيا، إلى جانب شخصيات من الحزب الجمهوري.

ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي يستحق الثمن

وفي محاولة لتوضيح موقفه، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، الخميس: "ما كنت أتحدث عنه هو أن الارتفاع المؤقت في أسعار البنزين ثمن زهيد مقابل ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تروا ثمنا باهظا، فهل يمكنكم أن تتخيلوا ما سيكون عليه الوضع إذا قصفوا سان دييغو أو لوس أنجلوس أو كلتيهما؟".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يحب المدينتين، مشددا على أن تصريحاته كانت تتعلق بالمقارنة بين التكاليف الاقتصادية للحرب والمخاطر الأمنية المحتملة.

وتأتي توضيحات ترامب وسط انتقادات بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصا ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قلل في تصريحات سابقة من المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب، معتبرا أن الأعباء الاقتصادية المؤقتة تمثل ثمنا مقبولا لتحقيق الأهداف الأمنية الأميركية.